'Dentro a' con Mileva di Ksenija Martinovic

'Dentro a'... Mileva è il secondo video della serie di 4 Minidocu, curati dal regista Fabrizio Arcuri.

In questo episodio: l’autrice e attrice Ksenija Martinovic, il dramaturg Federico Bellini e il coreografo e danzatore Mattia Cason in dialogo con il critico Roberto Canziani.

Lo spettacolo svela l'invisibile figura di Mileva Maric, matematica e fisica serba, con un tracciato biografico disseminato da indizi che ne rilevano il ruolo fondamentale nello sviluppo della teoria della relatività e del lavoro di Albert Einstein, di cui fu prima moglie, e del suo amore in cui tutto “è relativo”.

30 minuti, 4 voci, un solo click per conoscere Mileva e il lato nascosto di Einstein.