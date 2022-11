'Di tutti i colori' al Centro Balducci di Zugliano

Al via 'Di tutti i colori 2022', la rassegna di teatro per bambini e famiglie di tutto il mondo al Centro Balducci di Zugliano. L'appuntamento è per le prossime quattro domeniche - 13 e 27 novembre, 4 e 11 dicembre – con inizio spettacoli alle 16; a seguire merenda tutti assieme.

“Anche quest’anno la sala Petris del Centro Balducci si riempirà di bambini e bambine desiderosi di essere coinvolti dalle parole e dai gesti, dalle narrazioni e dalla musica delle compagnie delle nostre amiche e dei nostri amici artisti che ringraziamo, insieme a tutti coloro che parteciperanno, dal profondo del cuore. E’ da anni un’esperienza davvero speciale per tante, tante persone piccole e grandi”, spiegano dal Centro.

Il programma prevede domenica 13 novembre 'Due Bambini di nome Artù e Merlino' con Damatrà; il 27 novembre 'L'orso Balorso' con Cosmoteatro; il 4 dicembre, Teatro Positivo porterà in scena 'Caro amico Gianni', mentre l'11 dicembre sarà la volta di 0432 + Giovanna Pezzetta con 'Storie così, storie cosà'. Previste anche le incursioni a sorpresa di Alberto Di Giusto con il suo organetto di Barberia.