'Dialogo estremo di una donna' in scena a Sesto al reghena

Venerdì 3 dicembre a Sesto al Reghena alle ore 20.45 nell’Auditorium Burovich, con lo spettacolo “Dialogo estremo di una donna” di e con Bruna Braidotti accompagnata al piano da Nicola Milan si conclude la rassegna “La Scena conto la violenza sulle donne” realizzata della Compagnia di Arti e Mestieri nel territorio regionale in questo periodo. Lo spettacolo ribalta il modo in cui si affronta il tema della violenza sulle donne, rinunciando a descrivere i fatti e le vittime, ma arriva al nucleo del problema: una cultura che denigra di fatto la donna e che le donne inconsciamente accettano o tollerano. Dalle barzellette offensive, alla paura della libertà e della solitudine delle donne, all’egocentrismo scambiato per amore, alla fame d’amore inesauribile che getta le donne nelle braccia di un carnefice, si evince che la violenza si manifesta anche in modo banale, e che è violenza anche solo l’accettare di vivere con un uomo anaffettivo o scostante o che semplicemente non ama la sua compagna: violenza che le donne fanno a sé stesse. A corroborare queste argomentazioni l’autrice ed interprete ricorre al tempo remoto dei miti e delle tragedie greche in cui si svela come e quando iniziò la sfortuna delle donne, dopo un lungo periodo basato sulla cultura materna, di cui si ignora la storia ma di cui rimangono i segni nascosti e occultati nei saperi femminili, sempre più misconosciuti e rinnegati in una società che anela alla scomparsa definitiva delle donne. Il dialogo, in cui si chiede alle donne di essere parte in causa attiva, è provocatorio, sarcastico, pungente ed ‘estremo’ per scuotere le donne a continuare la loro giusta rivolta e rifare il mondo da capo.



Ingresso libero.