'Dietro il Sipario', visite guidate speciali a teatro

Dietro il Sipario è la nuova proposta di attività dedicata agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Martedì 29 marzo 2022 il Teatro Comunale di Monfalcone ospita tre turni di visite guidate speciali curate da Federico Pupo, Direttore Artistico della Stagione musicale, per raccontare ai ragazzi la meravigliosa macchina scenica del Teatro. I giovani spettatori scopriranno cosa si nasconde dietro al sipario e proveranno l’emozione che sperimenta ogni artista quando entra in scena. Da nozioni di espressività, gestualità e fisica del suono, fino alle curiosità tecniche del palcoscenico, i ragazzi non saranno spettatori ma protagonisti di quel mondo in cui “tutto è finto e niente è falso”, per dirla con Proietti.



Dietro il Sipario è un’iniziativa gratuita che prevede turni della durata di 45 minuti circa ciascuno: ore 9.30 – 10.15, 10.30 – 11.15, 11.30 – 12.15.

Ogni turno è riservato a una singola classe.



Per ulteriori informazioni e adesioni alle visite del progetto Dietro il sipario, le scuole interessate possono fare riferimento all’Ufficio Teatro del Comune di Monfalcone via mail, all’indirizzo teatro@comune.monfalcone.go.it, o telefonando allo 0481 494369.