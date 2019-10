'Don't Forget to Breathe' al Centrale

Ancora ospiti in arrivo al cinema Centrale di Udine. Domenica 27 ottobre alle 20.30 il regista triestino Martin Turk presenterà al pubblico il suo nuovo film Don't Forget to Breathe, un dramma intimo sulla crescita, la gelosia, il primo amore e le emozioni forti che si provano durante questa fase della vita. Con lui sul palco gli attori Tine Ugrin e Klara Kuk. Le musiche del film sono firmate dal compositore friulano Teho Teardo. La prevendita dei biglietti è attiva online e presso la cassa del cinema Centrale.

Coproduzione italo-slovena-croata, Don’t Forget to Breathe è stato presentato in concorso alla 17. edizione di Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle nuove generazioni. Il film riporta sullo schermo emozioni e ambientazioni che spaziano dal cult del 1986 Stand by Me - Ricordo di un'estate alle atmosfere del cinema di Luca Guadagnino. Una riflessione delicata e ricca di sfumature sui conflitti e la vulnerabilità della giovinezza, nonché su quei momenti di passaggio che atterriscono e affascinano al tempo stesso.

"Attraverso gli occhi di un quindicenne, volevo mostrare questa difficile, ma essenziale, fase della vita, - ha dichiarato il regista - segnata da un drammatico caos, da impulsi irrazionali, da un’arroganza impetuosa e dall’ansia di lasciar andare la propria infanzia, unita ad una rinnovata e potente attrazione verso il sesso opposto, con tutte le inevitabili esperienze che spingono un bambino a raggiungere il mondo degli adulti".

Klemen adora il fratello maggiore Peter, che reputa un modello da seguire e il suo migliore amico. Quando Peter si innamora della bella Sonja, il mondo di Klemen inizia a sgretolarsi. Pur di riavere indietro suo fratello, escogita piani assurdi per distruggere il legame tra i due innamorati. Le sue idee bizzarre, però, spingono Peter ad allontanarsi e Klemen dovrà fare i conti con le conseguenze delle sue azioni…

Per maggiori informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina facebook.com/VisionarioUdine o contattare il numero 0432/227798.