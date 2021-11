'Donne nel Cuore' a Pasian di Prato

Sabato 27 novembre, alle ore 20.45, all'Auditorium Venier di Pasian di Prato, in scena uno spettacolo contro la violenza sulle donne.



Cosa succede quando dieci musiciste eclettiche decidono d’unirsi e raccontare delle storie attraverso la loro musica? Nasce un ensemble, Le Pics, e nasce uno spettacolo,“Donne nel Cuore”.



Le storie di cui parleremo stasera non hanno un lieto fine, purtroppo: nascono e muoiono all’insegna della violenza. A subire sono sempre le stesse protagoniste: le donne.



Con questo spettacolo, l’ensemble Pics vuole accendere ancora una volta i riflettori su un tema importante: la violenza di genere, che ormai ha raggiunto i numeri dell’emergenza sociale.



I cuori di queste artiste si uniscono a quelli delle donne che, sfortunatamente, hanno incontrato la violenza nel loro cammino e ne sono state colpite nel corpo e nell’anima, pagando anche con la vita: un abbraccio virtuale, ma non per questo meno sentito, suggellato dalle note di meravigliose composizioni.



Ingresso libero con green pass