'Drive my car' a Cormons

Prosegue la rassegna CircuitoCinema che ArtistiAssociati propone in collaborazione a Visioni d’Insieme, grazie al sostegno della Regione Fvg: il lunedì sera, al Teatro Comunale di Cormons, le proiezioni saranno uniche, alle 21. Per l’accesso alle proiezioni al posto assegnato è necessario essere in possesso di Green Pass. La certificazione dovrà essere esibita al personale della biglietteria, in formato digitale o cartaceo, al momento dell’acquisto del biglietto. Si invita il pubblico a raggiungere il teatro un po’ in anticipo per effettuare la registrazione prevista dal protocollo Covid. La cassa aprirà un’ora prima dell’inizio proiezione.



Lunedì 22 novembre sarà programmato ‘Drive my car’ di Ryûsuke Hamaguchi. Si tratta della storia di Yusuke Kafuku (Hidetoshi Nishijima), un attore e regista teatrale felicemente sposato, fino a quando sua moglie, una drammaturga, è venuta a mancare improvvisamente. Due anni dopo questo tragico evento, Yusuke viene ingaggiato per mettere in scena lo “Zio Vanja” di Checov in un festival teatrale che si tiene a Hiroshima. Durante le rappresentazioni conosce Misaki (Tōko Miura), una ragazza che è stata scelta per fagli da autista. Trascorrendo sempre più tempo insieme a bordo di una Saab 900 rossa tra un tragitto e l’altro, i due legano molto e anche la riservata Misaki riesce ad aprirsi e a parlare di sé. L’attore e la sua autista iniziano a raccontarsi sinceramente, fino ad affrontare il delicato tema del passato di entrambi.



Lunedì 6 dicembre sarà proposto ‘Ariaferma’ di Leonardo Di Costanzo con Toni Servillo e Silvio Orlando, mentre in via eccezionale mercoledì, 8 dicembre, sarà proiettato ‘L’arminuta’ di Giuseppe Bonito con Sofia Fiore, Carlotta De Leonardis e Vanessa Scalera. Prima del film sarà presentato il cortometraggio ‘Leo su Leo – Un poeta si racconta’.Lunedì 13 dicembre sarà in programma ‘The French dispatch’ di Wes Anderson con Benicio Del Toro, Adrien Brody e Tilda Swinton.Chiuderà la terza tranche di titoli, lunedì 20 dicembre, il film di ‘Madres parallelas’ di Pedro Almodovar con Rossy De Palma, Penelope Cruz e Milena Smit.