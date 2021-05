'Due - Deux' di Filippo Meneghetti al cinema

'Due – Deux' (Francia/Lussemburgo, 2019, 95’), film d’esordio del giovane regista italiano Filippo Meneghetti, interpretato da due attrici leggendarie come Barbara Sukowa e Martine Chevallier, diventato un caso cinematografico grazie a un’accoglienza entusiastica in tutto il mondo che lo ha portato fino alla candidatura al Golden Globe e a rappresentare la Francia agli Oscar, sarà in programma al cinema Ariston di Trieste in prima visione da venerdì 7 maggio. Distribuito da Teodora Film, si tratta di uno dei titoli più attesi per la riapertura delle sale, essendo tuttora completamente inedito in Italia e mai approdato sulle piattaforme.

Lunedì 10 maggio alle ore 17.00 e 19.30 il film sarà proiettato in versione originale francese sottotitolata in italiano in collaborazione con Alliance Française di Trieste.



'Due – Deux' affronta un tema inconsueto come l’amore tra due donne mature, mescolando dramma, suspense e ironia con un’intelligenza registica che ha permesso al film di fare incetta di premi, compresi un César e un Prix Lumières. Le protagoniste, Nina e Madeleine, si amano infatti in segreto da decenni e tutti, compresi i parenti di Madeleine, pensano che siano solo vicine di casa, vivendo entrambe all’ultimo piano dello stesso palazzo. Quando la routine di ogni giorno viene sconvolta da un evento imprevisto, la famiglia di Madeleine finisce per scoprire la verità e l’amore tra le due è messo a dura prova… «Il film racconta la storia di una sfida e di una passione insieme dolce e caparbia» afferma Meneghetti.



"Ma questa sfida è anche un modo di esplorare alcuni temi che mi affascinano: quanto influisce sulle nostre azioni lo sguardo degli altri? Quale conflitto interiore si accende nel confronto con questo tipo di censura? Gli ostacoli che incontrano sul loro cammino spingono spesso Nina e Madeleine a comportamenti estremi, ma non dobbiamo dispiacerci per loro: sono eroine che combattono per il loro amore".'Due – Deux', in selezione ufficiale alla Festa del Cinema di Roma e già accolto con entusiasmo da critica e pubblico al Toronto Film Festival, segna l’esordio nel lungometraggio di Meneghetti, regista italiano di stanza in Francia che si candida a diventare una delle voci più internazionali del nostro cinema.