'Dune' torna al cinema

Il Circuito UCI Cinemas lancia la rassegna Top Film, dedicata ai film più importanti della stagione: dal 27 gennaio al 2 febbraio l’appuntamento nelle sale di Fiume Veneto e Villesse è con Dune, il lungometraggio diretto da Denis Villeneuve e distribuito da Warner Bros. Tratto dal romanzo scritto da Frank Herbert, il film narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità – solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.



Nel cast il candidato all’Oscar Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, il candidato all’Oscar Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya, Chen Chang, David Dastmalchian, Sharon Duncan-Brewster e Jason Momoa, con la partecipazione della candidata all’Oscar Charlotte Rampling.Di seguito i prossimi appuntamenti con la rassegna Top Film:Dal 3 al 9 febbraio –, il capitolo conclusivo del James Bond di Daniel Craig, diretto e co-scritto da Cary Fukunaga;Dal 10 al 16 febbraio –, il nuovo film della Marvel, diretto da Andy Serkis e interpretato da Tom Hardy e Woody Harrelson, che vede il ritorno sul grande schermo del celebre simbionte;Dal 17 al 23 febbraio –, il 26° film del Marvel Cinematic Universe che racconta la storia degli Eterni, un gruppo di supereroi immortali interpretati da Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Salma Hayek e Angelina Jolie. Nel cast anche Kit Harington.