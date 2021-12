'Effetto notte' di François Truffaut al cinema

Il film su un film per eccellenza, la più straordinaria dichiarazione d’amore di François Truffaut per il cinema, quello visto e amato, quello in corso d’opera o ancora da farsi, in un vertiginoso gioco di specchi fra realtà e finzione. Stiamo parlando di Effetto Notte, che torna sul grande schermo del Visionario in versione restaurata martedì 14 dicembre alle ore 17.00 e 19.30!



Celebratissimo (Premio Oscar per il miglior film straniero), è il più sincero e interessante tra i film sull’amour du cinéma: Truffaut rende omaggio a Welles, a Renoir, a Hitchcock, ma soprattutto dà splendida messinscena “alla domanda che mi tormenta da trent’anni: il cinema è più importante della vita? Non ci sono intoppi nei film, non ci sono rallentamenti, i film vanno avanti come treni nella notte”.



Girato nel 1973 e interpretato da Jacqueline Bisset e dall’attore-feticcio Jean-Pierre Léaud, Effetto notte è ambientato a Nizza, dove un regista gira la storia di una sposina che fugge col suocero, e il set vive la mobilitazione incrociata di crisi e sentimenti tra personaggi della finzione e della realtà.



Per la programmazione completa e sempre aggiornata e per l’acquisto dei biglietti online consultare il sito www.visionario.movie. Ricordiamo che per accedere al cinema è necessario mostrare il Super Green Pass, la certificazione verde Covid-19. Per la visione dei film rimane obbligatoria la mascherina (chirurgica o ffp2).