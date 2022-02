'Effetto Notte' di François Truffaut torna in sala

La Cappella Underground inaugura al Cinema Ariston un nuovo appuntamento settimanale imperdibile per tutti i cinefili: a partire dal 21 febbraio “I lunedì dell’Ariston” ospiteranno classici intramontabili, film di culto e nuove scoperte presentati attraverso rassegne, percorsi tematici e approfondimenti. Mai come in questo momento le sale cinematografiche devono rappresentare qualcosa di diverso dal semplice contenitore di film. La proposta firmata da La Cappella Underground vuole proprio ribadire questo concetto provando a trasmettere agli spettatori quel piacere della scoperta, della partecipazione e della condivisione che hanno contraddistinto l’associazione per oltre 50 anni di attività.



“I lunedì dell’Ariston” inizieranno il 21 febbraio con Effetto Notte (La nuit américaine) di François Truffaut, il ‘film su un film’ per eccellenza, un vertiginoso gioco di specchi fra realtà e finzione premiato con l’Oscar come miglior film straniero nel 1974. Una scelta che vuole omaggiare uno dei più grandi registi di tutti i tempi che questo mese avrebbe compiuto 90 anni. Il film sarà presentato alle 16.00, 18.30 e 21.00 in versione originale sottotitolata in italiano.



Il 28 febbraio in programma Mimì metallurgico ferito nell’onore, il film che proiettò nell’olimpo del cinema italiano e internazionale Lina Wertmüller, la prima regista donna candidata all’Oscar, recentemente scomparsa. Lunedì 7 marzo sarà la volta di un altro omaggio a una figura chiave della storia del cinema venuta a mancare da poco: sarà presentato La calda notte dell'ispettore Tibbs (In the Heat of the Night) di Norman Jewison, poliziesco di culto con protagonista il grandissimo Sidney Poitier, primo attore afroamericano a vincere il Premio Oscar come miglior attore protagonista. A concludere questo primo cartellone, lunedì 14 marzo, ci sarà Colazione da Tiffany (Breakfast at Tiffany's) di Blake Edwards, una delle commedie più amate e iconiche di sempre con una leggendaria Audrey Hepburn.I film saranno proiettati nella loro versione originale sottotitolata in italiano e lo spettacolo delle 21.00 sarà sempre presentato dallo staff de La Cappella Underground. Per orari, informazioni e biglietti consultare sempre il sito www.lacappellaunderground.org