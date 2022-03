'El zogo de le tre porte' all’Aldo Moro di Cordenons

Prosegue all’Aldo Moro di Cordenons la rassegna Teatralmente 2022 che festeggia la decima edizione. Come sempre la rassegna attinge alle migliori produzioni di teatro popolare dalla regione Friuli Venezia Giulia.



Il prossimo sabato 12 marzo sarà in scena la compagnia “Quei de Scala Santa” di Trieste con “El zogo de le tre porte”, spettacolo tratto dal noto testo di Luigi Lunari “Tre sull’altalena”, molto rappresentato e tradotto in diverse lingue.



Tre persone, che non si conoscono, si trovano nella stessa stanza convinte di essere arrivati in un luogo ad un indirizzo differenti. Tutti e tre aspettano che arrivi la persona che sono venuti a cercare, ma non arriva nessuno. Ma dove sono finiti?



Il lavoro, in un gioco di contrappunti e citazioni di grandi filosofi e autori, si muove tra giochi linguistici, dialoghi molto ritmati e punti di vista contrastanti, il tutto in una strana situazione di attesa al limite dell’assurdo. I quesiti sono molti e riguardano molti perché della vita. La traduzione in dialetto triestino risolve il tutto in modo ancora più divertente.



L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti.