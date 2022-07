'Elena, la prima donna laureata al mondo' a Ronchi

Continua ricco, a Ronchi dei Legionari, il programma di Incontri d'estate in biblioteca, la rassegna, alla sua edizione numero 23, promossa dall'assessorato alla cultura, dalla biblioteca comunale Sandro Pertini, inserita nel contenitore Ronchi cultura e sostenuta dalla Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia.

Venerdì 1 luglio protagonista il teatro con lo spettacolo “Elena, la prima donna laureata al mondo”, proposto da Rita Fusco, Francesca Bergamasco, Ivan Penov e il Sound Designer. Lei è Elena Lucrezia Corner Piscopia, veneziana laureata a Padova il 25 giugno 1678. E’ stato lo scrittore Alessandro Marzo Magno a riportare alla luce la sua figura, regalando la sua storia a Zita Fusco, Francesca Bergamasco e Ivan Penov.

Sul palco un’esperienza intensa: le due Elene nella loro fisicità doppia sono una la continuazione dell’altra; i suoni e le immagini danno vita alle emozioni e alle paure di una donna lontana nel tempo che pare riemergere dall’acqua della laguna di Venezia per portarci un messaggio e poi all’acqua ritornare.

Lunedì 4 luglio, infine, il palcoscenico sarà tutto dedicato ad Alessandro Fullin, Ariella Reggio e Marzia Postogna con “Le sorelle Robespierre”, in collaborazione con La Contrada teatro stabile di Trieste. Ad arricchire il programma la rassegna “Nel giardino delle storie strampalate”, letture per i bambini sino al 19 luglio nella piazzetta della Sandro Pertini con inizio alle 17.45. Dai 0 ai 3 anni gli appuntamenti sono in programma il 27 giugno ed il 4, 11 e 18 luglio e per i bimbi dai 4 agli 8 anni il 28 giugno ed il 5, 12 e 19 luglio.