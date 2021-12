'Embryo, - Qui tutto è possibile', il concept musical in scena a Reana

La Compagnia dei Guitti, il Coro del Rojale e Coro Panarie, diretti dal M° Paolo Paron, presentano “EMBRYO - Qui tutto è possibile”, concept musical su un dilemma primordiale, da un’idea di Samuele Cattarossi, con la regia di Sabine Cattarossi.



Due le serate in programma, il 18 dicembre alle ore 20.45 e il 19 dicembre alle 18, entrambe presso il rinnovato Auditorium Mons. Pigani di Reana del Rojale, con musiche di Led Zeppelin, Pink Floyd, Metallica, Eric Clapton, Deep Purple, U2, Michael Jackson e Queen, suonate e cantate dal vivo. Il testo, interpretato dagli attori della compagnia, è arricchito da immagini video montate dal fotografo Francesco Comello e dai disegni dell’artista Ivan Tosolini Clauet. Lo spettacolo è sostenuto da Credifriuli e dal Comune di Reana de Rojale.



L’autore immagina un bimbo, non ancora concepito, al quale viene comunicato da Dio che ci sono due genitori sulla Terra desiderosi di mettere al mondo una creatura. Lui sarebbe il prescelto. Il bimbo però non vuole assecondare i consigli di Dio, né i desideri dei futuri genitori. Desidera invece assaporare il gusto della libertà che la Divinità concede a ogni essere. Decide così di chiedere un permesso speciale per scendere sulla Terra e osservare l’umanità prima di decidere se nascere o non nascere. Avrà la possibilità di incontrare e scontrarsi con la dimensione terrena nelle sue più sorprendenti sfumature, dalle più esaltanti alle più torbide, fino a giungere alla scelta finale.