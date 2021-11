'Encanto' in sala per i Piccoli Visionari

Continua al Visionario l’appuntamento dedicato a tutti i bambini (e alle famiglie): sabato 27 novembre alle 15.00, sotto il segno del progetto Piccoli Visionari, il nuovissimo film Disney ENCANTO! Ad introdurre la proiezione Carolina Zanier di Creare Contatto, che accoglierà i bambini con delle letture sul tema dell’autostima e della ricerca del talento che ogni persona nasconde in sé!



Preparatevi a scoprire Encanto, un posto suggestivo e straordinario nascosto tra le montagne colombiane, e la straordinaria famiglia Madrigal! Il potere magico del luogo ha consegnato un dono speciale a ciascun nuovo nato della famiglia, dalla forza sovrumana ai poteri curativi; tutti hanno qualcosa di speciale – tranne Mirabel. Quando scopre che la magia che aleggia su Encanto è a rischio, Mirabel capisce che proprio lei, l'unica Madrigal priva di speciali capacità, potrebbe rappresentare l'ultima speranza di salvezza...



Al termine della proiezione tutti i bimbi riceveranno dopo il film una gustosa merenda - offerta da Coop Alleanza 3.0 - e un grazioso e vivace album con giochi, elementi da colorare e soprattutto le figurine dei film che fanno parte del ciclo e che verranno consegnate ad ogni proiezione. Sarà inoltre attivo un servizio gratuito di babysitting per bambini dai 6 ai 14 anni (servizio per massimo 20 bambini, con prenotazione e acquisto del biglietto presso la cassa del cinema Visionario).



Per lo spettacolo di Encanto di sabato 27 novembre alle ore 15.00 sono valide le vantaggiose “Family Combo”, tariffe da comporre in varie combinazioni di numeri e di prezzi. Per la famiglia “tipo” (2 adulti + 2 bambini), ad esempio, andare al cinema costerà in totale solo €22 (oppure €20 se in possesso della card IO SONO VISIONARIO). Gli under 12 entrano inoltre sempre in sala a soli €4,50.PICCOLI VISIONARI è organizzato in collaborazione con Mediateca Mario Quargnolo del Visionario, Banca di Udine, Casa delle farfalle di Bordano, Creare Contatto, Istituto Bearzi, La Birba. Per la programmazione completa e per l’acquisto dei biglietti online consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine. Ricordiamo che per accedere al Visionario è necessario mostrare il Green Pass – non richiesto ai minori di 12 anni - e per la visione dei film è obbligatoria la mascherina (chirurgica o ffp2), per i bambini dai 6 anni in su.