'Estate in dicembre' al Giovanni da Udine

Una nonna, una madre, tre figlie: tre generazioni diverse di fronte all’amore e alla morte, al lavoro e agli affetti, al dolore e ai sogni. In una parola, alle prese con la vita, in cui a frustrazioni, rancori, rapporti incancreniti si mescola inevitabilmente la ricerca della felicità.

È una famiglia tutta al femminile che potrebbe piacere molto a Pedro Almodóvar quella di cui racconta Estate in dicembre, saga dolceamara in scena al Teatro Nuovo Giovanni da Udine per la rassegna “Tempi Unici” martedì 7 febbraio (ore 18 e ore 21). Scritto dalla drammaturga madrilena Carolina África Martín Pajares, considerata tra le voci più interessanti del panorama spagnolo, e diretto dal regista friulano Andrea Collavino, lo spettacolo vede protagoniste cinque pirotecniche attrici - Fiammetta Bellone, Elsa Bossi, Sara Cianfriglia, Elena Dragonetti, Alice Giroldini – rappresentare generazioni diverse all’interno della stessa stravagante famiglia: madri, figlie, nonne legate indissolubilmente in un groviglio di sentimenti. Una storia apparentemente semplice, quotidiana, minimale, che riesce a coinvolgere ognuno di noi, fra morsi di vipera e colpi bassi, ma anche dolcissime carezze e irresistibili risate, per sciogliersi, infine, nel riscatto dell’amore.

Estate in dicembre è uno spettacolo prodotto dal Teatro Nazionale di Genova.

Carolina África Martín Pajares (Madrid 1980), dopo gli studi Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) di Madrid, ha proseguito nella attività teatrale sia come attrice e regista, sia come drammaturga. La notorietà nazionale giunge proprio grazie alla prima edizione di Verano en Diciembre con cui nel 2012 si aggiudica il prestigioso Premio Calderón de la Barca e numerosi altri riconoscimenti. Successo poi replicato con Vientos de Levante (presentato al Teatro Espanol nel 2017) e con le opere successive, allestite in molti paesi del mondo e tradotte in numerose lingue.

Andrea Collavino (1969) friulano, diplomato alla Scuola d’Arte Drammatica “Paolo Grassi” di Milano nel 1992, approfondisce negli anni la propria formazione partecipando a laboratori e workshop con registi quali Eimuntas Nekrosius e Peter Brook. Come attore ha lavorato con grandi maestri del panorama italiano e internazionale, tra i quali Gabriele Vacis, Alfonso Santagata, Marco Baliani, Giorgio Strehler, Simon Balazs, Cesare Lievi, Gigi Dall’Aglio. È autore e regista di numerosi spettacoli, ha lavorato nel cinema con Alessandro D’Alatri, Carlo Mazzacurati e Alberto Fasulo e ha realizzato numerosi programmi radiofonici. Da qualche anno svolge attività formative in diverse realtà teatrali. È attualmente impegnato in tournée come attore con lo spettacolo Balasso fa Ruzante (amori disperati in tempo di guerre). Il Teatro Nuovo Giovanni da Udine ha già proposto le sue regie di Zoran e il cane di porcellana (2015) e Genius loci. Dov’era… com’era. A quarant’anni dal terremoto (2016).

La biglietteria del Teatro di via Trento 4 a Udine è aperta dal martedì al sabato (escluso festivi) dalle 16 alle 19. Gli acquisti sono possibili anche online al sito www.teatroudine.it e accedendo al portale Vivaticket Teatro Nuovo Giovanni da Udine (vivaticket.com).