'Evviva Caino' porta il romanesco in Friuli

Dopo il successo della commedia brillante “Il tesoro di San Daniele”, scritta e diretta da Adriano Zara, la compagnia teatrale “Monticelli 12” presenta una nuova pièce comico-brillante in atto unico, intitolata: “Evviva Caino”. Il debutto avverrà il 20 febbraio 2022, in prima nazionale, nella splendida cornice del teatro Luigi Bon a Colugna di Tavagnacco (UD).



Detta commedia, ambientata in una Roma del terzo millennio, tocca il delicato tema dell’amore-odio fraterno, caratterizzato da frequenti godibili situazioni comiche, alternate a momenti drammatici; la storia si sviluppa tramite un intreccio semplice che si conclude con un inaspettato colpo di scena finale.



Felice, interpretato da Francesco Cevaro, è un integerrimo vice-commissario di polizia, insoddisfatto della propria professione e del proprio matrimonio con Matilde, interpretata da Mirella Grillo, anch’essa frustrata da una vita matrimoniale piatta e dalla propria condizione professionale di laureata in medicina che non ha mai fatto il medico. Fortunato, infine, interpretato da Adriano Zara, è il fratello maggiore di Felice. Questi, è l’esatto opposto del fratello: vita gaudente e movimentata caratterizzata da lunghe e svariate degenze in istituti di pena, folla di scheletri nell’armadio e evasioni varie sempre finite male. I tre proveranno a ricomporre i cocci della propria vita cercando di recuperare loro stessi, magari riscoprendo i valori di una famiglia che non c’è mai stata.



Ecco quindi che si ricompone il collaudato trio: Cevaro-Grillo-Zara che tanto successo ebbe in terra friulana con la precedente commedia brillante: “180”, la quale, nel 2019, trattò il tema della “legge Basaglia” la famosa legge che nel 1978 svuotò i manicomi riportando i malati di mente in seno alle famiglie.Ora una nuova sfida che porterà un po’ di “romanesco” in terra friulana.