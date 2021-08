'Fargo' dei fratelli Coen al cinema a Trieste

La sala d’essai del cinema Ariston, in viale Romolo Gessi 14 a Trieste, gestita da La Cappella Underground, prosegue la programmazione stagionale con la rassegna “ARISTON ESTATE” e un calendario all’insegna dei migliori titoli dell’ultima stagione cinematografica, classici e cult movies, prime visioni, anteprime, documentari e film in versione originale.



Il ciclo di classici sul grande schermo “ARISTON 70”, nel 70esimo anniversario del cinema Ariston, presenta in cartellone lunedì 16 agosto alle ore 16.00, 18.30 e 21.00 il cult movie "FARGO" (USA, 1996, versione originale sottotitolata) di Joel e Ethan Coen, vincitore del premio per la miglior regia al Festival di Cannes e interpretato da Frances McDormand, William H. Macy e Steve Buscemi. Il film racconta di un addetto alle vendite in un salone d'automobili nel Minnesota, Jerry Lundegaard, con un impellente bisogno di denaro liquido:

per questo motivo escogita il rapimento della moglie, al fine di ottenere un cospicuo riscatto dal suocero ostile, e ingaggia due crudeli quanto incapaci malviventi che riescono a tramutare il dramma in tragedia. Sarà l’intervento di Marge Gunderson, capo della polizia locale, in avanzato stato di gravidanza, a risolvere la situazione.



La prima parte della rassegna ARISTON 70 si concluderà lunedì 23 agosto con il film “Il favoloso mondo di Amelie” (Francia, 2001) di Jean-Pierre Jeunet, con protagonista Audrey Tautou, in versione originale francese sottotitolata.



