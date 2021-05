'Fieste' del Teatro Incerto in scena a Lignano e Artegna

Si conclude 14 mesi dopo la data prevista – il 3 marzo 2020 – la tournée 2019/2020 di Fieste nel Circuito ERT. Fabiano Fantini, Claudio Moretti ed Elvio Scruzzi saranno finalmente ospiti del Cinecity di Lignano Sabbiadoro, venerdì 14 maggio, per il recupero dell’ultimo appuntamento in cartellone. La produzione del CSS Udine farà tappa anche ad Artegna, dove sostituirà lo spettacolo Varietà del cartellone 2019/2020, con due repliche: sabato 15 maggio e domenica 16 maggio. L’orario di inizio di tutte e tre le serate è previsto alle 19.30.



Per questo lavoro il Trio di Gradisca di Sedegliano si è lasciato ispirare dal Processo di Franz Kafka e dal teatro di Harold Pinter, per dare vita a uno spettacolo in marilenghe che punta a far divertire senza però rinunciare a scandagliare l’animo umano.



ha per protagonista Francesco, un sessantenne che non se la passa bene. È depresso e da un po’ di tempo vive nel bed & breakfast della signora Grubach. Sta facendo colazione, quando irrompono nella stanza due strani individui, Augusto e Benito, mandati da una fantomatica organizzazione per festeggiare il suo compleanno. Sulle prime Francesco non ci sta, non vuole far festa, ma non riesce a sottrarsi alla calcolata insistenza di Augusto e Benito che, con metodi alquanto bizzarri, lo portano a raccontare di sé e dei suoi turbamenti. Ma chi sono questi due misteriosi individui? E quale segreto nasconde Francesco?è un viaggio tenero e struggente alla ricerca di un amore perduto, il tentativo di riprendere in mano la propria esistenza e ritrovare la gioia di vivere nonostante le avversità.. Accompagnato da, il trio Fantini-Moretti-Scruzzi porterà in tournée il suo ultimo lavoro,, del quale il pubblico del Circuito ERT ha visto un assaggio in streaming lo scorso inverno per la rassegna Circuito Aperto.