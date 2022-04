'Finale a Sorpresa - Official Competition' in anteprima nei The Space Cinema

In attesa dell’uscita ufficiale nelle sale italiane, prevista per il prossimo 21 aprile, in tutto il circuito The Space Cinema e in regione Trieste e Pradamano, martedì 12 aprile sarà possibile assistere alla proiezione in anteprima del film ‘Finale a Sorpresa - Official Competition’.



Un lungometraggio, quello diretto da Mariano Cohn e Gastón Duprat, che ha ricevuto grande consenso da parte di critica e pubblico in occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, al Festival di Toronto e nella sezione di apertura del Festival di San Sebastian. ‘Finale a Sorpresa - Official Competition’ è anche il quinto titolo della rassegna di film ‘Da Non Perdere’, promossa da The Space Cinema: una selezione tra i titoli più interessanti del momento.



Il film racconta la storia di Lola Cuevas (Penelope Cruz), un’eccentrica regista a cui viene commissionata, da un facoltoso imprenditore, la regia di un film che deve lasciare il segno nella storia del cinema. Un progetto ambizioso che richiede l’estro creativo dei più grandi talenti, così Lola decide di scritturare due stelle della recitazione completamente agli antipodi: da una parte il divo sciupafemmine di Hollywood, Félix Rivero (Antonio Banderas) e dall’altra il capofila del cinema e del teatro impegnato, Iván Torres (Oscar Martínez). Due attori così diversi ma entrambi considerati dal grande pubblico delle leggende, con un carisma e un ego ineguagliabili, sono costretti da Lola ad affrontare delle prove esilaranti e originali che li metteranno a dura prova.



Da oggi sono disponibili in prevendita i biglietti per assistere alla proiezione dell’anteprima in tutti 36 multisala del circuito. Per acquistare i biglietti di ‘Finale a Sorpresa - Official Competition’ basta visitare la sezione dedicata, sul sito The Space Cinema al link: https://www.thespacecinema.it/film/finale-a-sorpresa-official-competition.