'Fino al Sunshine', il nuovo singolo di Scuor

S'intitola 'Fino al Sunshine' il nuovo singolo del cantautore friulano Scuor, un brano in un certo senso dedicato alla voglia e alla necessità di rinascita. 'Fino al Sunshine' è riflesso di una situazione senza precedenti, esprime un desiderio di non restare fermi dinanzi a una condizione che ci priva delle libertà finora date per scontate. E’ dunque una spinta, se non un’esigenza, a continuare la propria vita, nonostante le avversità.



Un singolo nato 'in casa'

Un combattente con la musica nel sangue

“In questi mesi siamo stati tutti testimoni di qualcosa di terribile, che ha sconvolto, a partire dalle fondamenta, le nostre abitudini di vita e ci ha costretti a privarci di quelle piccole gioie di ogni giorno – spiega Scuor -. Così, tra le mura di casa, ho continuato a scrivere e a cantare perché credo che ora più che mai la musica non debba fermarsi, anche se messa a dura prova dallo stop dei concerti”.Alla luce di queste considerazioni, '' rappresenta un sogno di primavera, la voglia di evadere, la necessità di immaginarsi in un posto diverso e per certi versi migliore. Un posto soleggiato, popolato da personaggi e oggetti che contribuiscono a renderlo fantastico. L’evasione si concretizza così in un mondo a sé, un luogo di conforto dove rifugiarsi quando le giornate diventano monotone e sconfortanti.Peculiari sono anche il contesto e le modalità in cui il brano è stato plasmato. 'Fino al sunshine' è stato prodotto e registrato tra le mura di casa, grazie anche al prezioso contributo di Leonardo Duriavig nell’arrangiamento. Il mixaggio ed il mastering del brano sono stati poi affidati a Francesco Blasig presso l’East Land recording studio, in cui tutte le singole tracce digitali del brano sono state passate su nastro con l’intento di arricchirne le sfumature e ricreare così ambienti e sonorità vintage.Giovanni Scuor, in arte “Scuor”, classe 1993, è un cantautore e compositore friulano. “Fino al Sunshine” esce sette mesi dopo il lancio del suo primo album '', un traguardo significativo per l’artista, frutto della sua formazione musicale come chitarrista e dell’esperienza in diverse band del panorama musicale friulano, comeof, quest’ultima forse la maggiore fonte di ispirazione per quella che è la sua identità attuale come cantautore.L’uscita del singolo, tuttavia, non rappresenta un punto di arrivo. Nei prossimi mesi, infatti, Scuor sarà impegnato nella produzione di altri singoli e nella progettazione dei prossimi concerti dal vivo.