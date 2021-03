'Forchette vs Biscotti' per il Dantedì del Cta di Gorizia

In occasione del Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, in quest’anno così particolare in cui ricorre anche il settecentesimo anniversario della morte del padre delle Divina Commedia, il CTA – Centro Teatro Animazione e Figure di Gorizia ha pensato di presentare in maniera alternativa alcuni suoi versi.



Forchette vs Biscotti sarà online sulla pagina Facebook del CTA dalle ore 17:00 del 25 marzo e per le 24 ore successive.



Ad accompagnare il pubblico nel XXI e XXII canto dell’Inferno, sarà l’attrice Serena Di Blasio che, preparando una cioccolata calda all’ora della merenda, inizierà a leggere alcuni versi. Presto, si verrà catapultati nella bolgia dei barattieri, fra quelli che chiedono soldi approfittando della loro posizione; il cioccolato si trasformerà in pece nella quale sono immersi i dannati e qui, si scatenerà una lotta fra diavoli e condannati. Fra un verso e un'immersione di biscotti e forchettine, i due episodi della Divina Commedia verranno svelati.



Nella data che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia, questa iniziativa ha l’obiettivo di rendere leggibile e fruibile, sia agli adulti che ai bambini, un pilastro della letteratura italiana e vuole essere esempio di come, leggendo un libro e animando oggetti presenti in casa e di facilissima reperibilità, sia possibile far vivere ai più piccoli delle vere e proprie avventure, stando semplicemente seduti a tavola o raggomitolati sul divano.



Appuntamento, quindi, per 24 ore sulla pagina FB del CTA - Centro Teatro Animazione e Figure di Gorizia, da giovedì 25 marzo alle 17.00!