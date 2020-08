'Frozen - Il segreto di Arendelle' al Cinema sotto le stelle

Mercoledì 5 agosto alle 21.00 al Cinema sotto le stelle in arena Calderari va in scena Frozen II – Il segreto di Arendelle di Jennifer Lee e Chris Buck con le voci di Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano e Paolo de Santis che riprendono i panni delle sorelle Anna ed Elsa che insieme ad Olaf, ritornano in una nuova avventura per grandi e piccini.



Finalmente è possibile tornare nel mondo magico delle creazioni di ghiaccio, dei saggi e ruzzolanti troll, dell’amore tra sorelle: ora che Arendelle e la sua famiglia vivono in armonia, Elsa non vorrebbe per nessun motivo turbare la quiete di entrambe, ma sente una voce, che nessun altro ode, che le mostra frammenti del suo passato e le promette risposte riguardo alla sua identità. Per seguire questo richiamo e trovare una spiegazione ai suoi poteri, decide di viaggiare attraverso la foresta incantata di cui le parlava il padre, nonostante questo significhi dover dominare gli spiriti dell’Aria, dell’Acqua, del Fuoco e della Terra. Anna la segue, determinata a proteggere la sorella, e naturalmente Kristoff, Sven e Olaf si uniscono all’impresa.



In caso di pioggia la proiezione sarà spostata – lo stesso giorno alla stessa ora - a Cinemazero.

Ricordiamo che familiari e congiunti potranno sedersi vicini e ogni spettatore potrà scegliere liberamente il proprio posto a sedere in arena.



Novità di questa edizione è la prevendita online direttamente dal sito www.cinemazero.it: una soluzione vantaggiosa che permetterà di saltare code e di non dover compilare in cassa il modulo di raccolta dati.



