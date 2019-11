'Frozen II – Il Segreto di Arendelle' al cinema in lingua originale

Mercoledì 4 dicembre, all'Uci Fiume Veneto, sarà proiettato in versione originale con sottotitoli in italiano 'Frozen II – Il Segreto di Arendelle', il sequel del lungometraggio animato del 2013 distribuito da Walt Disney Pictures, che riporta sul grande schermo Elsa, Anna, Kristoff, Olaf e Sven.



I registi Jennifer Lee e Chris Buck accompagnano ancora una volta i protagonisti in un viaggio straordinario e pericoloso. Arendelle è sotto attacco da tutti gli elementi, solo svelare il segreto dietro i poteri magici di Elsa potrà salvare il regno e i suoi abitanti. Anche in questo capitolo nella versione italiana Elsa sarà doppiata da Serena Autieri, Anna da Serena Rossi, Olaf da Enrico Brignano e Kristoff da Paolo de Santis.



Tre anni dopo le vicende del primo capitolo, la pace regna ad Arandelle. Ma un giorno Elsa viene improvvisamente distratta da un canto misterioso che proviene dalla foresta e che solo lei riesce a sentire. Decide di ritirarsi nella sua stanza per riposare, ma quella voce angelica che non smette di tormentarla E finisce per risvegliare in lei poteri legati ad alcuni spiriti incantati, gli stessi con cui suo padre si era confrontato molti anni prima durante una battaglia nella foresta. Quando tutti gli elementi (fuoco, acqua, vento e terra) si abbattono sulla città di Arendelle, Elsa e i suoi compagni d'avventura decidono di dirigersi a nord, verso un nuovo regno dove domina l’autunno, per scoprire la causa della morte dei suoi genitori e l'origine del suo incredibile dono.