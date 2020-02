'Gagmen – I fantastici sketch': Lillo e Greg in prima regionale

Un Teatro Comunale di Cormons affollatissimo accoglierà giovedì 13 febbraio, alle 21, la prima regionale di ‘Gagmen – I fantastici sketch’ con Lillo e Greg, al secolo Pasquale Petrolo e Claudio Gregori, che firmano anche la regia assieme a Claudio Piccolotto. Sul palco saliranno anche Vania Della Bidia, Attilio Di Giovanni e Marco Fiorini.



Un nuovo sfavillante “varietà” firmato dal duo comico che ripropone ulteriori cavalli di battaglia, questa volta tratti non soltanto dal loro repertorio teatrale ma anche da quello televisivo e radiofonico come “Che, l’hai visto?” (rubrica cult del famigerato programma radiofonico 610 condotto dai due) e “Normal Man”, che vede Lillo e Greg nei panni di due super eroi particolari! L'umorismo colto e sagace della storica coppia comica torna sul palco, più forte che mai, con pillole esilaranti di risate concentrate. Gagmen, fantastici sketch. Il titolo parla chiaro: la forma più basica e diretta della comicità di Lillo e Greg, gli sketch, essenza più pura del divertimento, depurati da qualsiasi orpello narrativo. Soltanto Lillo, Greg ed il loro carisma per una rivisitazione personale e molto attuale della più classica tradizione di sketch. Una lettura della realtà colta e intramontabile che non teme confronti stilistici o temporali grazie al suo stretto legame con le attitudini umane più viscerali e per questo immutabili e sempre attuali.



Lillo e Greg si conoscono sul lavoro, presso la casa editrice ACME di Roma, per la quale entrambi lavoravano come autori di fumetti comici (Zio Tibia, di Pasquale Petrolo e Michelangelo La Neve, e Sergio o I Sottotitolati di Claudio Gregori). Quando nel 1991 la casa editrice fallisce, i due decidono di proseguire la loro opera creativa in una dimensione tutta nuova, dando vita al gruppo musicale rock demenziale Latte & i Suoi Derivati.



Nel 1997 fanno parte del gruppo fondatore della trasmissione televisiva Le Iene (per Italia 1), e vi lavorano per 3 anni consecutivi. Li vedremo poi impegnati in ’Telenauta ’69’ su Italia1; partecipano a ‘L'Ottavo nano’ di Dandini-Guzzanti, a ‘Mmmh’ con Neri Marcorè e a moltissimi altri programmi televisivi.



Dal 2004 Lillo e Greg sono autori e conduttori della trasmissione radiofonica di Radio2 610, condotta in studio da Alex Braga per la regia di Fabrizio Trionfera. Anche il cinema li vede protagonisti di diverse pellicole.



Infine il teatro che calcano dal 1994 con una serie di spettacoli sempre a firma loro.