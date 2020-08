'Gamberetti per tutti' sotto le stelle

Sabato 22 agosto, alle 21.15, sul grande schermo del giardino Loris Fortuna, a Udine, la divertente commedia francese Gamberetti per tutti, mix perfetto di umorismo ed emozioni!



In seguito ad alcune affermazioni omofobe, Matthias Le Goff, vicecampione del mondo di nuoto, viene condannato ad allenare i “Gamberetti Paillettati”, squadra di pallanuoto gay, più interessata a far festa che a gareggiare. Per Mathias, catapultato in una nuova dimensione che aveva sempre osservato con pregiudizio, sarà l’inizio della scoperta di un universo insolito che sconvolgerà tutti i suoi punti di riferimento…