'Gigi la legge' candidato ai David di Donatello

“Una gioiosa lettera d’amore per un clown triste dal cuore grande” si legge nella motivazione con cui la Giuria del Festival di Locarno ha assegnato il premio speciale della giuria a 'Gigi la legge' di Alessandro Comodin, che ha ricevuto anche la candidatura al Premio Cecilia Mangini 2023 come miglior documentario ai David di Donatello.

Un nuovo importante riconoscimento per il regista friulano, già apprezzato nei festival internazionali con 'L’estate di Giacomo' (2012) e 'I tempi felici verranno presto' (2016), ormai stabilmente residente a Parigi.

Con 'Gigi la legge', Comodin torna a casa, a San Michele al Tagliamento, sul confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, per realizzare una commedia documentaria con protagonista suo zio, Pier Luigi Mecchia detto Gigi, un sovversivo e originale vigile di campagna un po’ pirata e un po’ signore.

"La candidatura ai David di Donatello per 'Gigi la legge' ci riempie di orgoglio e gioia. Un onore che arriva proprio alla vigilia dell’uscita in sala e ci accompagnerà in un tour che speriamo faccia scoprire al pubblico la stralunata umanità di Gigi”, ha detto il regista friulano.

Gigi la legge esce al cinema il 9 febbraio, anticipato dalla presentazione Fuori concorso al Trieste Film Festival il 23 gennaio (ore 20.00 al Teatro Miela) e da un tour nelle sale, accompagnato dal regista, dal cast e da amici, come l’attrice Teresa Mannino, che sono stati contagiati dal miracolo con effetti permanenti di Gigi (citando Libèration).

Martedì 24 gennaio alle 20, il film sarà al Visionario di Udine; presenti in sala il regista Alessandro Comodin, il protagonista Gigi Mecchia, il cast Ester Vergolini, Annalisa Ferrari e il produttore Paolo Benzi. Poi, mercoledì 25, alle 21, sarà la volta di Cinemazero a Pordenone: con Comodin e Gigi Mecchia, ci saranno Ester Vergolini, Annalisa Ferrari, Massimo Piazza e il produttore Paolo Benzi.

Gigi è un vigile di campagna dove sembra non succedere mai niente. Un giorno, però, una ragazza si suicida sotto un treno. Non è la prima volta. Lì comincia un’indagine su questa inspiegabile serie di suicidi attraverso uno strano mondo di provincia a metà tra realtà e fantasia, dove un giardino può anche essere una giungla e un poliziotto avere un cuore sempre pronto ad innamorarsi e a sorridere.