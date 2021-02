'Giovanni da Udine- L’occhio e l’ingegno', nasce il video teatrale del Nuovo

Centonove. Tanti sono i giorni trascorsi da quando il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, come tutti i teatri e i cinema italiani, è stato obbligato a chiudere i battenti per la seconda ondata pandemica. Da quel 26 ottobre 2020 il Coronavirus vieta inesorabilmente l’accesso del pubblico in sala, ma non è riuscito a spegnere del tutto le attività del Teatro offrendogli, anzi, la possibilità di trasformare un ostacolo in un’opportunità. Reinventarsi, riscoprire l’importanza e la professionalità del proprio capitale umano: con questo obiettivo è nata la Bottega del Giovanni da Udine, fatta di persone e di idee. Riunendo attorno a sé altre “botteghe” – la compagnia di performers Teatri 35 ed Entract Multimedia, realtà specializzata nella produzione video – il Teatro Nuovo ha così voluto dare forma e sostanza a un progetto, un video teatrale che è insieme un segnale di vita e un omaggio al pittore, decoratore e architetto cui è dedicato il grande edificio di via Trento 4.



Al suon de la sua voce: omaggio a Dante e alla Divina Commedia

La web tv del Teatro: tutto sul sito, per tutti

"La mostra che è stata organizzata dall'Amministrazione comunale su Giovanni da Udine segnerà culturalmente questo periodo e il fatto che il Teatro, intitolato proprio a lui, abbia deciso di produrre un video sulla sua opera è un segnale di armonia istituzionale importante, oltre che un esempio virtuoso di come si fa a trasformare un ostacolo in un'opportunità". Con queste parole l'assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, ha salutato l'iniziativa

, raccogliendo anche l'appello del presidente della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni Nistri, assicurando che il pressing - attraverso la Conferenza delle Regioni - per la riapertura dei teatri da parte della Regione è convinto e continuo.

"La cultura è un pezzo fondamentale della vita, che ne siamo consapevoli o meno, e la Regione Friuli Venezia Giulia è in prima fila su questo tema. Nel frattempo che la fruizione dal vivo resta preclusa, occorre però continuare con un atteggiamento paziente e tenace: ciò significa che non vogliamo che una volta superata la pandemia il mondo della cultura e i soggetti di produzione ritornino come prima, ma cerchiamo invece - ha rimarcato Gibelli - la loro evoluzione".

Il cortometraggio, presentato alla stampa questa mattina dal Presidente della Fondazione,con la partecipazione dell’Assessore regionale alla Cultura e allo Sport,e dell’Assessore alla Cultura del Comune di Udine,, sarà offerto al pubblico in prima visione sulla web tv del Teatro (www.teatroudine.it). Nei suoi 30 minuti di durata non si pone quale mera riproduzione di uno spettacolo teatrale “tradotto” e adattato al linguaggio video quanto, piuttosto, come un percorso originale che intreccia la performance teatrale Giovanni de Ricamatori – produzione site-specific commissionata dal Nuovo a Teatri 35 – all’arte figurativa e alla musica.“Obiettivo di questo lavoro non è ricostruire con precisione filologica la vita e l’operato di Giovanni da Udine – spiega il presidente della Fondazione,– ma metterne in luce gli aspetti più originali e l’importante eredità che egli lasciò all’arte decorativa del Rinascimento. Il nostro auspicio è che il progetto, che intende valorizzare Udine e un eminente artista cui il capoluogo friulano ha dato i natali, possa essere apprezzato da un pubblico il più ampio possibile offrendosi nel contempo come appassionante strumento di conoscenza per gli studenti della nostra regione e non solo”.Il direttore artistico, con immediato entusiasmo e sostegno, ha messo a disposizione il suo talento di narratore nel registrare la voce fuori campo che illustra i momenti salienti della vita e dell’opera di Giovanni da Udine secondo la celebre biografia di Giorgio Vasari, che di questi fu contemporaneo e amico; in scena, i cinque performer di Teatri 35 hanno ricostruito, attraverso la tecnica dei tableaux vivants, le figure mitologiche delle opere pittoriche, degli stucchi e dei decori realizzati del nostro conterraneo a Roma, dov’era giunto nel 1515 per iniziare la sua esperienza artistica nella bottega di Raffaello. Grazie alle riprese in esterna, un omaggio è reso anche alla sua attività di architetto – oggi sarebbe meglio dire urbanista - al servizio della città di Udine.“I tableaux vivants, comunemente detti “quadri viventi”, ricreano ed evocano, con i corpi degli attori ed elementi di scenografia, quadri o immagini celebri – spiegano-. In un dialogo poetico che oltrepassa i limiti del tempo e dello spazio tra i performer e l’artista, si raggiunge il punto di unione tra l’immediatezza sensoriale del teatro e la staticità dell’opera pittorica, proponendo agli occhi dello spettatore un’impressione vivissima. Arrivare alla costruzione del quadro, però, non è il fine; ciò che viene ricercata è una modalità di lavoro in cui il corpo è strumento espressivo alla pari di una stoffa o di un cesto o di un elemento scenografico. Il singolo attore in scena compie azioni inserite in un contesto musicale in cui ogni gesto è in funzione di una meccanica fisica necessaria come una coreografia. La dinamica della costruzione trova il suo equilibrio nella sospensione musicale di uno stop, nel fermo immagine di un’azione in divenire che costringe il corpo a una tensione muscolare viva e pulsante”.Determinante nella realizzazione del progetto è stata la condivisione e il sostegno dell’, in particolare della dott.ssae collaboratrici e del dott.e collaboratori. Preziosa è stata poi la consulenza della dott.ssaco-curatrice della mostra dedicata all’artista, di prossima realizzazione nel Salone del Parlamento del Castello di Udine.: si tratta di, un progetto artistico di Giuseppe Bevilacqua che sarà disponibile sul sito del Teatro () dal prossimo il. Tre ascolti dedicati ognuno a una Cantica, in cui alla voce del direttore prosa si accompagneranno quelle die appunti di critica dantesca a cura di. Per la parte musicale potremo ascoltareal pianoforte e ildiretto da. Caratteristica saliente di questo omaggio al padre della lingua italiana sarà la possibilità dell’ascolto binaurale, con una spazializzazione del suono registrato di grande suggestione acustica, particolarmente adatta ad immaginare i percorsi fisici e metaforici dei versi danteschi.Tutti i contributi proposti in streaming dalla primavera scorsa ad oggi dalla Bottega del Giovanni da Udine per la propria web tv e per il proprio canale podcast saranno presto a disposizione del pubblico con una nuova efficace indicizzazione in una sezione dedicata del sitoI contenuti della web tv, ideati e proposti per mantenere un legame con il proprio pubblico nei mesi emergenziali che stiamo tutt’ora vivendo, diventano ora una strutturata videoteca online, di immediata e gratuita fruizione, ricca di approfondimenti tematici - come le rubrichea cura del direttore artisticoa cura del sovrintendente e direttore artistico-, interviste ad attori e musicisti, registrazioni esclusive, letture sceniche, conferenze dedicate al repertorio musicale e operistico, laboratori per bambini… Il pubblico degli appassionati, con gli studenti di ogni età e i loro insegnanti, potranno trovare brevi clip per approfondire la conoscenza di un argomento, rinforzare una passione, soddisfare una curiosità, rinverdire un ricordo, condividere un sorriso.