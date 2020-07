'Gli anni più belli' al Cinema sotto le stelle

Venerdì 17 luglio alle 21.30 al Cinema sotto le stelle in arena Calderari va in scena Gli anni più belli per la regia di Gabriele Muccino, con protagonista Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart e Micaela Ramazzotti, nel ruolo di quattro amici, le cui vicende personali si snodano in un periodo lungo quarant’anni all’interno della più ampia cornice storica italiana.



Roma, primi anni Ottanta. Giulio, Paolo e Riccardo hanno 16 anni e tutta la vita davanti. Giulio e Paolo sono già amici, Riccardo lo diventa dopo una turbolenta manifestazione studentesca, guadagnandosi il soprannome di Sopravvissuto. Al loro trio si unisce Gemma, la ragazza di cui Paolo è perdutamente innamorato. In realtà tutti e quattro dovranno sopravvivere a parecchi eventi, sia personali che storici: fra i secondi ci sono la caduta del muro di Berlino, Mani Pulite, la "discesa in campo" di Berlusconi e il crollo delle Torri Gemelle, per citarne solo qualcuno. E dovranno imparare che ciò che conta veramente sono "le cose che ci fanno stare bene" e che certi amori - così come certe amicizie - "fanno giri immensi e poi ritornano.



In caso di pioggia la proiezione sarà spostata – lo stesso giorno alla stessa ora - a Cinemazero.

Ricordiamo che familiari e congiunti potranno sedersi vicini e ogni spettatore potrà scegliere liberamente il proprio posto a sedere in arena.

Novità di questa edizione è la prevendita online direttamente dal sito www.cinemazero.it: una soluzione vantaggiosa che permetterà di saltare code e di non dover compilare in cassa il modulo di raccolta dati.

Per conoscere l’intera programmazione di luglio consultare il sito: www.cinemazero.it