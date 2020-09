'GO-VID Quando riappare il confine' al Kulturni Dom

Venerdì 2 ottobre 2020 con inizio alle ore 20.30, si terrà presso il Kulturni dom di Gorizia (via Brass, 20), la proiezione del documentario “GO-VID Quando riappare il confine”. Ospiti della serata saranno i registi ed autori goriziani Sara Terpin e Carlo Ghio. La serata verrà inoltre arricchita dalla cantautrice Paola Rossato di Gorizia, dal fisarmonicista Erik Gregorič di Sempeter (Slo) e dal coro femminile Danica di Vrh - San Michele del Carso, che hanno collaborato alla realizzazione del video musicale e del documentario. Nell’occasione verrà anche presentato il video musicale "Tisti ljudje - Persone così".



Il documentario "GO-VID Quando riappare il confine" è stato realizzato durante il periodo del lockdown e della chiusura dei confini tra Italia e Slovenia. Gli autori sono Sara Terpin e Carlo Ghio, fondatori del portale www.slovely.eu che offre al pubblico italiano informazioni sulla cultura, le tradizioni, la natura e il turismo in Slovenia.



Non potendo recarsi in Slovenia per realizzare articoli e reportage, il team di SLOvely.eu ha iniziato a osservare cosa accadeva lungo il confine che era tornato a dividere il territorio transfrontaliero del Goriziano. Ne è natoIl breve documentario si presenta quindi come, da cui emerge comunque un forte desiderio di stare insieme e superare le divisioni, nella speranza che nessun confine ci separi più." è stato selezionato per partecipare al programma ufficiale delLa speranza e la forza di andare avanti, nonostante tutto, sono al centro anche di un altro progetto di SLOvely.eu, realizzato durante il periodo del lock-down. Si tratta del video musicale "Tisti ljudje - Persone così", al quale hanno partecipato più di 40 persone da 10 Paesi del mondo, tra cui anche nomi noti dello spettacolo dalla nostra regione e dalla Slovenia.Tramite la propria pagina Facebook e un annuncio sulla rete regionale RAI il team di SLOvely.eu ha invitato le persone a inviare un video in cui cantano (in sloveno e in italiano) la canzone "" del cantante sloveno. I vari spezzoni sono stati poi montati in un unico video, pubblicato sul sito di SLOvely.eu e sui canali social a esso legati.Scopo del progetto era cercare di unire le persone e superare il senso di isolamento durante il periodo più duro del lock-down, attraverso una canzone che trasmette energia positiva e desiderio di guardare avanti con ottimismo, nonostante tutto.Il video ha ottenuto un notevole interesse da parte dei media, soprattutto sloveni, ed è stato trasmesso durante il TG in sloveno sul canale RAI 3 regionale e su TV Koper - Capodistria.La serata è promosso dal Kulturni dom di Gorizia e dalla cooperativa culturale Maja di Gorizia (nell’ambito del progetto “Scopriamo i talenti”), con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia ed all’Unione culturale economica slovena (Skgz) di Gorizia.Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni: +39 0481 33288; info@kulturnidom.it. I promotori avvertono i partecipanti che sarà