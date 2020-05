'Godzilla e i suoi amici', protagonista il cinema giapponese

Dopo il breve viaggio della settimana scorsa dentro il cinema horror giapponese (dentro il J-Horror, per essere puntigliosi), il critico Giorgio Placereani torna sul luogo del delitto: giovedì 7 maggio, alle 18.00, appuntamento con la seconda puntata di Godzilla e i suoi amici, in diretta sul canale Instagram del Visionario (@Visiopics)!



"Questa volta - spiega Placereani - ci sposteremo dall’amato J-Horror alla grande stagione dei kaiju eiga, cioè i film di mostri, inaugurata appunto da Godzilla (1954) e legata in particolare al nome di Honda Ishiro. Ma non mancherà qualche accenno anche alla stagione del cinema erotico (pinku eiga e roman porno) e della commedia popolare, ben poco conosciuta da noi…".



La video-conversazione, ricordiamo, è aperta ai commenti di tutti gli igers e fa parte del nuovissimo progetto Chiacchiere per Visionari, che vedrà scendere in campo, ogni giovedì, i volti del CEC - Centro Espressioni Cinematografiche e del Far East Film Festival (posticipato, ricordiamo, al 26 giugno: le “istruzioni per l’uso” e i dettagli della ventiduesima edizione saranno resi noti prossimamente).



Dopo Giorgio Placereani, le Chiacchiere proseguiranno con Luca Censabella e la sua appassionata panoramica sull’horror occidentale contemporaneo: chi vincerà l’epico scontro per la leadership tra opere (quasi) d’autore e prodotti da box office?