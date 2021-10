'Goldberg Serpentine Love' al Teatro San Giorgio di Udine

Prosegue il tour del film musicale “Goldberg Serpentine Love”, prodotto da PianoFVG, diretto da Davide Fregona, con il Distretto regionale del pianoforte presieduto da Dory Deriu Frasson e il Comune di Sacile, in particolare l’Assessorato alle Attività produttive guidato da Roberta Lot. Dopo le fortunate tappe estive, approda nella stagione musicale dell’Associazione RiMe MuTe: giovedì 14 ottobre sarà il Teatro San Giorgio di Udine ad ospitare alle 20.45 la proiezione dell’intenso film a sfondo musicale dove l’amore tra i due giovani protagonisti si intreccia alle note delle “Variazioni di Goldberg” di Bach. Sacile con la sua bellezza è la co-protagonista visiva del racconto: al centro il pianoforte, strumento simbolo della città sul Livenza. Protagonisti della produzione firmata dal regista Luca Coassin e il producer e sceneggiatore Pasqualino Suppa sono il pianista polacco Tymoteusz Bies. il giovane danzatore franco-marocchino di fama internazionale Amine Messaoudi e la giovane sacilese esordiente Ilaria Moretto. Il plot intreccia immagini di un pianista che si prepara all’accompagnamento di un film dei fratelli Lumiere (Danse Serpentine) e di una giovane ragazza che sta guardando in sala lo stesso film: inevitabile l’incontro e l’innamoramento. Si tratta di una vera e propria danza visiva sulle note del pianoforte che esegue la celebri “Variazioni”, una danza “serpentina” che rende omaggio al cinema delle origini, la “Danse Serpentine” dei fratelli Lumière del 1897. Accanto al film, la serata riserva un prestigioso momento di performance dal vivo, con il pianista Ferdinando Mussutto – noto, tra l’altro, per le musiche da film al festival "Le Giornate del Cinema Muto" di Pordenone - e la danzatrice e performer Martina Tavano. Ad introdurre la serata la prolusione di una firma d’eccellenza in ambito musicale, con l’intervento di Marco Maria Tosolini.