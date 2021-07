'Goldberg Serpentine Love' il film girato a Sacile per il cinema sotto le stelle

Riprendono gli appuntamenti anche per il mese di agosto in Piazzetta Calderari con il Cinema sotto le stelle, organizzato da Cinemazero.

Si inizia lunedì 02 agosto alle 21.00 circa con un evento speciale a ingresso gratuito in collaborazione con Piano FVG.

In piazzetta Calderari, ad anticipare la proiezione straordinaria durante la 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il cortometraggio Goldberg, Serpentine Love di Luca Coassin, film musicale girato a Sacile per valorizzarne le eccellenze.



Non una semplice proiezione: ad accompagnare il film anche uno spettacolo musicale guidato dalle note del pianoforte di Ferdinando Mussutto e interpretato dalla danzatrice e performer Ilaria Bagarolo.



Un pianista Tymoteusz Bies (vincitore del Concorso Piano FVG) sta facendo le prove negli spazi della fabbrica Fazioli per prepararsi all'accompagnamento di un film dei fratelli Lumiere, Danse Serpentine. Una giovane ragazza a scuola di danza sta guardando sul suo telefonino lo stesso film. Forse si stanno innamorando. In una sorta di cortocircuito d'amore, il "Danseuse Serpentine" sarà spinto fuori dallo schermo a fare da Cupido, conducendo i due protagonisti attraverso i luoghi più belli e suggestivi di Sacilemoteusz Bies (vincitore del Concorso Piano FVG) sta facendo le prove negli spazi della fabbrica Fazioli per prepararsi all'accompagnamento di un film dei fratelli Lumiere, Danse Serpentine. Una giovane ragazza a scuola di danza sta guardando sul suo telefonino lo stesso film. Forse si stanno innamorando. In una sorta di cortocircuito d'amore, il "Danseuse Serpentine" sarà spinto fuori dallo schermo a fare da Cupido, conducendo i due protagonisti attraverso i luoghi più belli e suggestivi di Sacile.



Ingresso gratuito, prenotazione consigliata scrivendo a: eventi.cinemazero@gmail.comPer conoscere tutti gli appuntamenti con del Cinema sotto le stelle di agosto: www.cinemazero.it