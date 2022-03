'Grease' della Compagnia della Rancia a Monfalcone

La Stagione di Prosa del Comunale continua mercoledì 6 e giovedì 7 aprile alle 20.45 con Grease.



La nuova edizione di Grease, della Compagnia della Rancia, non è un'operazione nostalgica, ma una lettura davvero nuova, luminosa, a tratti abbagliante. Grease è un fenomeno che si conferma a ogni replica (oltre 1.600 ad oggi, con più di 1.870.000 spettatori), una festa travolgente che dal 1997 accende i teatri italiani.



Il regista Saverio Marconi, coadiuvato da una squadra d'eccezione, pur conservando tutti gli ingredienti che hanno reso Grease un successo senza tempo, per questa edizione speciale ne propone una nuova lettura. Il cast è composto da giovanissimi performer dal talento ineguagliabile pronti a vestire ogni sera i panni degli studenti di Rydell, l'high school americana più celebre di sempre



Gli abbonati del Turno B manterranno in calendario la serata di mercoledì 6 aprile, per gli abbonati del Turno A è prevista la serata di giovedì 7 aprile.



Biglietti: Biglietteria del Teatro, ERT di Udine, punti vendita Vivaticket e su www.vivaticket.it. La Biglietteria accetta prenotazioni telefoniche (tel. 0481 494 664, da lunedì a sabato, ore 17-19).