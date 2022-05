'Hanno rubato la Gioconda' chiude la stagione di Forni di Sopra

Ieri al Louvre la Gioconda ha subito un attacco da un sedicente artista che ne ha imbrattato la teca che la protegge. Forse non molti sanno che il dipinto nel 1911 fu addirittura trafugato dal museo parigino. Di quell’evento tratta Hanno rubato la Gioconda. Storia semiseria del furto del secolo (scorso), spettacolo teatrale di Valerio Marchi che chiuderà sabato 4 giugno la stagione di Forni di Sopra, promossa dal Circuito ERT e dal Comune. Alle ore 20.45 sul palco della Ciasa dai Fornés saliranno, assieme allo stesso Marchi, Sofia Del Ponte, Claudio Moretti e Claudio Mezzelani.

Il 21 agosto 1911 qualcuno entra al Louvre e con disarmante semplicità si porta via la Gioconda. L’opinione pubblica mondiale è divertita e scandalizzata al tempo stesso. Le polemiche per le inefficaci misure di sicurezza sono grandi, quasi come il mistero che circonda il furto. Inizia allora una vera e propria caccia all’uomo. Alla fine del 1913, quando nessuno più se lo aspetta, la Gioconda riappare in Italia e il ladro, assicurato alla giustizia, finisce in prigione. Ma questo non gli impedisce di diventare quasi una star, mentre la Gioconda, già famosa prima, ora diventa un’icona mondiale. Una volta uscito di prigione che fine farà l’autore dell’incredibile furto? Di lì a poco scoppierà la guerra e poi accadranno varie cose strane, toccanti e tragiche: anche questo si potrà scoprire a teatro fra storia, giallo, finzione e qualche sano momento di ilarità.

Sofia Del Ponte, Valerio Marchi, Claudio Mezzelani e Claudio Moretti ripercorrono in modo originale i frangenti curiosi e avventurosi di una vicenda che sembra uscita dalla penna di un fantasioso romanziere. Nonostante permangano alcuni aspetti oscuri, i fatti principali sono chiari: specialmente se presentati da due esperti narratori, dall’autore del furto e da Monna Lisa in persona…

