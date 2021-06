'Happy Together' il classico di Wong Kar Wai al Visionario

La cronaca di un amore tanto desiderato quanto impervio. Il racconto di un esilio geografico e sentimentale, tra Hong Kong e Buenos Aires, con la celebre canzone dei Turtles chiamata a giocare di contrappunto. Meraviglioso e scandaloso, in anteprima al Visionario dal 7 al 9 giugno Happy Together: premiato a Cannes nel 1997, e adesso restaurato in 4K, il classico di Wong Kar Wai sarà distribuito con scene mai viste in Italia!

Lunedì 7 giugno alle ore 20.00 il film sarà proposto in versione originale con sottotitoli in italiano. Un appuntamento speciale organizzato in collaborazione con FVG Pride.

Mentre In the Mood for Love e Hong Kong Express continuano a splendere nelle sale, dimostrando che i grandi capolavori non hanno mai problemi d’età, la Tucker Film è dunque pronta a portare a lanciare il terzo capitolo della monografia Una questione di stile.

Po-wing e Yiu-fai sono una coppia. Una coppia gay che decide di spostarsi da Hong Hong all’Argentina in cerca di futuro. Po-wing (Leslie Cheung) e Yiu-fai (Tony Leung Chiu-Wai) non potrebbero essere più diversi, nonostante il fortissimo legame, e sui loro tormenti, sulle loro distanze, Wong Kar Wai costruisce splendidamente Happy Together. La coppia reggerà agli urti della nuova vita o la celebre scena del tango sarà solo il presagio di un inevitabile addio?

Happy Together è lo specchio di un regista inquieto e visionario, geniale e rivoluzionario. Amato dalla critica, amato dal pubblico, amato dalle giurie dei Festival internazionali. E Una questione di stile (sei film, sei cult) ripercorre la sua luminosa traiettoria cominciando dall’inizio, dalle versioni rimasterizzate di As Tears Go By e Days of Being Wild (due titoli finora inediti per il grande schermo italiano), e sfogliando poi le pagine gloriose di Hong Kong Express, Happy Together, Angeli perduti e In the Mood for Love (tutti restaurati in 4K da L’Immagine ritrovata di Bologna e dalla Criterion di New York sotto la supervisione dello stesso Wong Kar Wai).

Per maggiori informazioni sulla programmazione e per l'acquisto dei biglietti online consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine.