'Harry Potter e la Pietra Filosofale' torna sul grande schermo

A vent’anni dalla sua prima uscita nelle sale, “Harry Potter e la Pietra Filosofale” ritorna in proiezione sugli schermi nei The Space Cinema in versione originale.



Il film racconta la storia di Harry Potter, un ragazzo che vive sin da piccolo insieme agli zii e al dispettoso cugino a causa della morte dei propri genitori. Nel giorno del suo undicesimo compleanno Harry inizia a manifestare dei poteri magici; da quel momento la vita del protagonista cambierà per sempre: un uomo gigantesco di nome Hagrid consegnerà lui una lettera di ammissione mandata dalla scuola di magia di Hogwarts. Tra passaggi segreti, bacchette magiche e forze oscure Harry si ritroverà, insieme ai suoi fedelissimi amici Hermione e Ron, ad affrontare il signore oscuro ed evitare che la pietra filosofale cada nelle sue mani.



I multisala selezionati per questo appuntamento sono quelli di Milano Odeon, Firenze (Novoli), Limena, Bologna, Trieste, Vimercate, Silea, Parma Centro, Roma (Parco de Medici), Napoli e Torino (Beinasco). Per conoscere la programmazione di “Harry Potter e la Pietra Filosofale” e rimanere aggiornati sui prossimi titoli in versione originale basta visitare la sezione dedicata alla rassegna Hear My Voice, al link: thespacecinema.it/iniziative/hear-my-voice