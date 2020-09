'Hayaletler' di AzraDeniz Okyay al Visionario

Tornano, martedì 29 settembre alle ore 19.30, al Visionario di Udine, le proiezioni della rassegna Le giornate della Mostra del Cinema di Venezia. i film della settimana internazionale della critica. In programma per questo secondo appuntamento il cortometraggio Finis Terrae di Tommaso Frangini e Hayaletler di Azra Deniz Okyay, film vincitore del Gran Premio della 35° Settimana Internazionale della Critica.

Le proiezioni sono ad ingresso libero, con prenotazione obbligatoria sul sito www.visionario.movie.

Finis Terrae di Tommaso Frangini (USA, Italia, 2020, 16') è un’avventura esistenziale che evoca addirittura echi di Antonioni. Travis e Peter sono amici d'infanzia. Decidono di andare in campeggio insieme per ritrovare la sintonia di un tempo, ma la natura desolata che li circonda evidenzierà le loro differenze e la distanza che li separa.



A seguire verrà proiettato il film vincitore del Gran Premio della 35° Settimana Internazionale della Critica: Hayaletler di Azra Deniz Okyay (Turchia, Qatar, 2020, 90'). L'opera porterà il pubblico in un viaggio nel tessuto urbano di Istanbul, fra crisi politiche, desideri, conflitti, hip hop e speculazioni. Nel corso di una giornata in cui un sovraccarico di corrente minaccia l'intero paese, quattro personaggi incrociano le loro strade a Istanbul, in un quartiere in fase di gentrificazione per la costruzione della "Nuova Turchia": una madre il cui figlio è in prigione, una giovane ballerina, un'artista-attivista e un astuto intermediario. Le loro storie si intrecciano nel corso di un affare di droga, offrendoci un racconto ruggente della Turchia contemporanea.Nell'ambito della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, la Settimana internazionale della Critica (SIC), sezione autonoma e parallela organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI), ha sempre rappresentato un punto di vista privilegiato sulle opere prime di registi emergenti destinati ad affermarsi nel panorama cinematografico internazionale. Dal desiderio di diffondere la cultura del cinema di qualità è nata la rassegna "Le Giornate della Mostra del Cinema di Venezia", iniziativa pluriennale di successo realizzata dalla FICE Tre Venezie con il contributo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della Regione del Veneto, della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige.