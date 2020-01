'Hermanos' di Giuliano Bonanni e Stefano Angelucci Marino parte da San Daniele

Dopo il debutto nazionale dello scorso novembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, lo spettacolo Hermanos di Giuliano Bonanni e Stefano Angelucci Marino sarà ospite del Circuito ERT per una tournée che lo vedrà in scena giovedì 9 gennaio all’Auditorium Alla Fratta di San Daniele del Friuli, venerdì 10 gennaio al Teatro Italia di Pontebba, sabato 11 gennaio al Teatro Candoni di Tolmezzo, domenica 12 gennaio all’Auditorium Centro Civico di San Vito al Tagliamento e, infine, venerdì 17 gennaio all’Auditorium di Talmassons. Tutte le serate inizieranno alle 20.45, con l’eccezione della data di Pontebba dove il sipario si aprirà alle 21. Prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo, lo spettacolo è interpretato da Giuliano Bonanni e Stefano Angelucci Marino (che ne firmano anche la regia), Chiara Donada e Rossella Gesini.



Hermanos racconta la storia di due giovani emigranti che tra loro si chiamano fratelli, non perché siano consanguinei, ma perché sono entrambi orfani di una terra che era anche la loro madre. Vivono in un quartiere operaio di Buenos Aires e lottano ogni giorno per non dimenticare le loro radici e per radicarsi in questo nuovo orizzonte. Pur essendo molto diversi tra loro, hanno in comune la passione per la boxe. Il destino li farà salire sullo stesso ring, l’uno contro l’altro.



Lo spettacolo nasce dall’esperienza teatrale in Argentina, Uruguay e Paraguay

degli attori e registi Giuliano Bonanni e Stefano Angelucci Marino. Dopo essere

entrati in contatto con i discendenti dei migranti friulani e abruzzesi, i due artisti affrontano in questo spettacolo il tema delle migrazioni non da una prospettiva nostalgica e poetica, ma da un’angolazione concreta, rafforzata dall’uso di lingue e dialetti degli emigranti: l’italiano, il friulano, lo spagnolo e l’abruzzese.

Ambientato nel passato, Hermanos è una storia di epica popolare che vuole riflettere sul fenomeno dell’emigrazione che torna a segnare la storia del nostro paese.



Informazioni e prevendite chiamando la Biblioteca Guarneriana di San Daniele (0432 946567), il Comune di Pontebba (0428 90161), il Comune di Tolmezzo (0433 487961), il Punto IAT di San Vito al Tagliamento (0434 80251) e la Scuola di Musica Ziqqurat di Flumignano (347 3610782). Maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it.