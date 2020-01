'I bambini di Rue Saint-Maur 209' per la Giornata della Memoria

Per non dimenticare, in occasione del Giorno della Memoria venerdì 24 gennaio alle 21 all'Auditorium Zotti di San Vito al Tagliamento verrà proiettato "I bambini di Rue Saint-Maur 209". Il film-documentario di Ruth Zylberman racconta la storia di quella che era stata una piccola comunità ebrea durante l'occupazione nazista.

In attesa di scoprire i titoli dei film in calendario per febbraio, chiude la programmazione di gennaio organizzata dalla Pro San Vito, l'ultimo lavoro di Ken Loach “Sorry we missed you” . Dopo il successo di "Io, Daniel Blake", il regista torna dietro la macchina da presa per raccontare lo sfruttamento del lavoro nel Regno Unito.



Durante la rassegna prezzo intero 6 euro a biglietto, ma sono previste riduzioni per studenti fino a 26 anni, adulti sopra i 65 anni, possessori di Carta giovani Fvg, martedì e Circuito cinema (4 euro). Per informazioni oltre al telefono 0434.875075, attive anche le sezioni digitali su web (www.prosanvito.it) e Facebook (pagina Procinema San Vito).