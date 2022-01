'I concerti a Palazzo' con gli Amici della Musica

Al via la rassegna de Gli Amici della Musica, 'I concerti a Palazzo'. Tutti i concerti si svolgeranno in Sala Ajace, gia' sede dei concerti AdM per lunghi anni in passato, a Palazzo d'Aronco, a Udine, con entrata dalla Loggia del Lionello. Gli eventi sono in programma tutti i venerdì alle 17. Il primo appuntamento, venerdi 21 gennaio, vedrà protagonista la chitarra di Pierluigi Corona sulle musiche di Villa Lobos, Tooroba Albeniz.



Pier Luigi Corona è nato a Roma, dove ha iniziato gli studi musicali con i maestri Mario Cerquozzi e Sergio Notaro. Successivamente si è perfezionato con Julian Bream e Oscar Ghiglia, del quale è stato allievo tre anni presso l’Accademia Musicale Chigiana di Siena. Ancora prima di diplomarsi in chitarra con il massimo dei voti e la lode, ha iniziato giovanissimo un’intensa attività concertistica. Come solista si è esibito con varie orchestre italiane e straniere. E’ stato invitato in importanti festival internazionali quali: Festival di Salisburgo, Lubiana, Zagabria e Bucarest. Ha tenuto concerti in rinomate sedi concertistiche in Europa, Stati Uniti e Sud America. Tiene regolarmente Masterclass in Italia e all’Estero.



E’ stato invitato presso il Cit di Cork (Irlanda), l’Accademia Sibelius di Helsinki, l’Accademia Musicale di Lisbona, l’Università Deviset di Istanbul, il Conservatorio Superiore di Pamplona, l’Accademia Reale di Copenhagen e l’Accademia Musicale di Riga.Dal 2004 è solista della “Guitar Orchestra” con la quale ha inciso due CD dedicati ai famosi concerti di Joaquin Rodrigo: Fantasia para un Gentilhombre e Concierto de Aranquez, e al Concerto op. 30 di Mauro Giuliani e opere di Antonio Vivaldi. Per la casa discografica RS ha registrato l’opera completa per chitarra di Joaquin Turina e opere di Manuel Maria Ponce.Ha registrato per la Rai, per la BBC e la Radiotelevisione tedesca. Dal 1986 al 2020 è stato docente di chitarra presso il Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Tartini” di Trieste.Biglietto d'ingresso 10 euro (vendita dei biglietti sul posto 40' prima del concerto)INGRESSO GRATUITO per i possessori di FVG CARD / Freierintritt fur Besitze der FVG Card www.turismofvg.itIn base al DL 23.07.2021 n. 105, per accedere ai concerti e’ richiesta la certificazione verde Covid-19.