'I Miserabili' e 'Dopo il matrimonio' al Visionario e a Cinemazero

È finalmente giunto il momento di tornare in sala! Giovedì 11 giugno, Cinemazero di Pordenone e il Visionario di Udine, tornano a riaprire le porte al proprio affezionatissimo pubblico con due titoli d’autore assolutamente da non perdere: I Miserabili, acclamata opera prima del regista Ladj Ly, Premio della Giuria a Cannes, candidato all'Oscar e Mymovies Masterpiece 2019, e Dopo il matrimonio, remake al femminile dell’omonimo film di Susanne Bier. Un ritorno alla normalità, ma sotto il segno della massima sicurezza, con divisori, termoscanner e sanificazione mediante ozonizzazione che permetteranno al pubblico di godersi i film sul grande schermo con la massima serenità!



Girato esattamente dove Victor Hugo aveva ambientato il suo romanzo, a Montfermeil, nella periferia a un’ora dal cuore di Parigi, I Miserabili è un thriller dal ritmo avvincente e adrenalinico. Stéphane, insieme a due colleghi veterani di una squadra anticrimine, si trova a fronteggiare una guerra tra bande, membri di un ordine religioso, ragazzini in rivolta. Un semplice episodio di cronaca diventerà il pretesto per una deflagrante battaglia per il controllo del territorio, in un tutti contro tutti senza pietà.



è il racconto potente di un grande amore, quello che lega due donne ad uno stesso uomo, quello che ogni madre prova nei confronti della propria figlia. Un viaggio improvviso è destinato a cambiare le sorti di tutti i protagonisti della storia. Interpretato da due attrici in stato di grazia, Michelle Williams (quattro volte candidata all’Oscar) e Julianne Moore (premio Oscar per Still Alice), un film che parla di perdita e rinascita, di passato e futuro, della forza di non arrendersi anche quando la vita sembra renderlo impossibile.Sugli schermi di Cinemazero da domani in programma anche