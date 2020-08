'I Quarantenati', Catine torna sul palco

Sabato 29 agosto alle 20.45, al Teatro Luigi Candoni di Tolmezzo, Caterina Tomasulo in arte Catine presenterà il suo nuovo monologo "I Quarantenati".

Catine ci racconterà curiosità e retroscena di come sono nati i personaggi che durante il lockdown ogni giorno uscivano dalla sua mente ed entravano nei nostri telefonini. Un appuntamento quotidiano che per tanti rappresentava un momento di svago e di speranza, con la consapevolezza che l'umorismo in quei frangenti fosse un ottimo antidepressivo. Una carrellata di divertenti personaggi in un caleidoscopio di emozioni...