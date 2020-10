'I segreti del Tagliamento' a Pinzano

Sabato 17 ottobre alle 21 nella Fattoria Didattica Terre di Agane a Valeriano di Pinzano al Tagliamento, è in programma la proiezione del film “I segreti del Tagliamento” di Fabrizio Zanfagnini.

Il Tagliamento viene definito come “l’ultimo fiume selvaggio in Europa” grazie all’incredibile mantenimento nei millenni delle sue originali e primitive connotazioni. In questo video, il regista propone l’originale viaggio di Cristina Noacco che, in bicicletta, ha percorso da sola i 170 chilometri dalla foce alla sorgente. Questa singolare esperienza è narrata dalla protagonista con accenti poetici, che mettono in risalto l’anima nascosta dei molti interessanti territori attraversati dal grande fiume friulano, che in molti punti raggiunge i due chilometri di larghezza, tra intrecci di acqua e colate di sassi.