'I turcs tal Friûl' a Buja per ricordare Aldo Baracchini

Si riapre la sala della Casa della Gioventù di Santo Stefano di Buja, per una serata dedicata da tutte le associazioni di BUJA ad Aldo Baracchini "Brusìn". Aldo Baracchini, scomparso un anno fa, è stato un protagonista della vita culturale e sociale della comunità bujese: per tantissimi anni maestro nelle scuole elementari, consigliere comunale e sindaco, attore della Compagnia del Teatri Sperimentâl di Vile di Buje, presidente del Circolo Culturale Laurenziano, ma anche contadino appassionato delle tradizioni della terra e del lavoro. Costantemente impegnato nella difesa e nella valorizzazione della lingua, della cultura e della letteratura friulana, in molti ricordano la sua opera di coesione sociale e civile nelle tendopoli durante le prime settimane dopo il terremoto, la sua paziente capacità di mediazione, la sua discreta presenza in tante iniziative culturali, ricreative, religiose, civili e politiche.



Di Aldo Baracchini, Elio de Capitani ha scritto "Aldo era la riserva segreta di memoria, il volto contadino con l’amarezza della fatica nella bocca che va all’ingiù, e gli occhi vivissimi che scrutano e che parlano nei silenzi come nelle invocazioni. Aldo era la forza ferma, radicata, degli alberi antichi, la forza dei vecchi – anche se allora non lo era ancora – la forza di chi ha dentro l’energia passata di chi non c’è più."



Al maestro Aldo "Brusìn" sarà dedicata, venerdì 7 agosto alle 20.45, nella sala grande della casa della gioventù di Santo Stefano di Buja , la videoproiezione della rappresentazione teatrale de I TURCS TAL FRIÛL di Pier Paolo Pasolini, dove Aldo vestiva i panni di Zuan Gambilin. L'eccezionale documento video ripropone lo spettacolo che andò in scena nell'agosto del 1996 nel cortile dei Colonos con la regia di Elio De Capitani e le musiche di Giovanna Marini.Nel rispetto delle regole per la tutela della salute individuale e collettiva, l'ingresso alla sala sarà consentito solo con mascherina, fino all'esaurimento dei posti, compatibilmente con le norme di distanziamento fisicoE' raccomandata la prenotazione tramite SMS o WhatsApp al numero 328 801 6769