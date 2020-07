'I Vitelloni' per il Cinema sotto le stelle

Evento speciale al Cinema Sotto le stelle, l'arena estiva organizzata da Cinemazero e dal Comune di Pordenone con il prezioso sostegno di Friulovest Banca, lunedì 13 luglio per celebrare i 100 anni dalla nascita di due grandi figure del cinema italiano: Federico Fellini e Alberto Sordi.



Alle 21.30 in arena Calderari sarà proiettato in versione restaurata dalla Cineteca di Bologna il Leone d'argento I Vitelloni, quarto film del regista Federico Fellini, con Alberto Sordi nei panni di un giovane benestante di provincia.



In una cittadina di mare che potrebbe essere Rimini vivono cinque giovani: Moraldo, Alberto, interpretato dall'indimenticabile Alberto Sordi, Fausto, Leopoldo e Riccardo. Le loro sono piccole storie, secondo le possibilità offerte da un posto come quello, nell'eterna attesa di diventare adulti.



"Con questo film” ricorda Caludio Fava nel suo volume I film di Federico Fellini, “Fellini inventò un neologismo destinato a vivere ancor oggi, ad entrare nel lessico corrente. Impose nuovamente Sordi, che il noleggio allora non voleva assolutamente. Soprattutto si fece finalmente riconoscere per quel che era ed è: un grande narratore crepuscolare nelle vesti di un descrittore ironico.”



Nessuno meglio di Fellini ha saputo raccontare la vita di quella provincia sonnolenta, dove succedono sempre le stesse, pochissime cose, dove tutto è uguale a ieri e ogni cosa sembra cristallizzata nel tempo. I trentenni di buona famiglia passano le loro giornate tra il biliardo e il caffé, fra velleità letterarie, scherzi goliardici e facili avventure erotiche, in una dimensione di ozio irresponsabile.Ricordiamo che familiari e congiunti potranno sedersi vicini e ogni spettatore potrà scegliere liberamente il proprio posto a sedere in arena.Novità di questa edizione è la prevendita online direttamente dal sito www.cinemazero.it: una soluzione vantaggiosa che permetterà di saltare code e di non dover compilare in cassa il modulo di raccolta dati.Per conoscere l’intera programmazione di luglio consultare il sito: www.cinemazero.it