'Il Capo Perfetto' in sala per la rassegna Essai

Lunedì 24 gennaio negli UCI Cinemas di Villesse e Fiume Veneto continua Essai. Rassegna di cinema d’autore, l’appuntamento settimanale del Circuito UCI pensato per tutti gli amanti dei film di qualità. Il protagonista di questa settimana è Il Capo Perfetto, il film diretto da Fernando León de Aranoa e distribuito da Bim Distribuzione.



Il film si svolge all’interno e intorno alla fabbrica Blancos, dove tutte le cose devono essere sempre in equilibrio. Dopotutto, producono bilance di tutte le forme e dimensioni. Lì, il capo apparentemente benevolo, Blanco (interpretato dal Premio Oscar® Javier Bardem), sta preparando la sua forza lavoro per un’imminente ispezione da parte di un gruppo in visita alle imprese locali per selezionarne una per un premio prestigioso. Ma far sembrare un’azienda in equilibrio e meritevole di un premio, non è una cosa semplice soprattutto se il capo è incline ai disastri.



