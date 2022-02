'Il filo invisibile' al Visionario

Arriva al Visionario solo per tre giorni - dal 21 al 23 febbraio - Il filo invisibile, nuovo film di Marco Simon Puccioni, ispirato alla sua storia familiare. Protagonisti del film Filippo Timi e Francesco Scianna nel ruolo di una coppia che ha avuto un figlio da una madre surrogata, e il giovane Francesco Gheghi (già visto in Mio fratello rincorre i dinosauri e in Padrenostro).



Leone ha 16 anni e due papà, Simone e Paolo. Nato in California grazie a Tilly, una donna americana che ha aiutato i suoi genitori a farlo venire al mondo, Leone è cresciuto in Italia, vivendo le lotte per i diritti a cui la sua famiglia ha partecipato. Tutto questo è raccontato in un breve video che Leone sta preparando per la sua scuola insieme a Jacopo, il suo migliore amico. Proprio mentre, schivando pregiudizi ed equivoci intorno alla sua sessualità, Leone sta per vivere la sua prima storia d’amore, la solidità della sua famiglia sembra andare in crisi… Vivere questa complessa situazione familiare spingerà Leone a riflettere sulla vera natura del “filo invisibile” che lo lega ai suoi papà e a tutti coloro che hanno voluto la sua nascita.



Per la programmazione completa e per l’acquisto dei biglietti consultare il sito www.visionario.movie. Ricordiamo che per accedere al cinema sono necessari il Super Green Pass e la mascherina ffp2, da indossare per tutta la durata della proiezione.