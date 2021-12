'Il Flauto Magico' a teatro

Il Flauto Magico è protagonista domenica 12 dicembre, alle 18, di un pomeriggio speciale, fuori abbonamento, al Teatro Candoni di Tolmezzo. La celebre opera di Wolfgang Amadeus Mozart è portata in scena dalla Corale Polifonica di Montereale Valcellina che ne ha curato l’adattamento dall’originale. Sul palco di Tolmezzo saliranno artisti che rappresentano eccellenze della Regione come l’attore Luciano Roman, il basso Abramo Rosolen, la soprano Delia Stabile (che interpreterà la celeberrima aria della Regina della Notte) e molti altri tra cui l’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani.



È pratica diffusa quella di ricollocare l’ambientazione delle opere liriche in ambiti diversi da quelli d’origine. Da qui l’idea di Gianni De Pol, presidente della Corale, di trasformare il Friuli Venezia Giulia nel luogo dove sviluppare la vicenda del Flauto Magico. Proprio nella tradizione locale e, in particolare, nelle figure mitologiche medievali che sopravvivono nell’immaginario collettivo lo sviluppo dei personaggi ha trovato terreno fertile. Monostato e i suoi aiutanti, perfidi carcerieri di Pamina, ad esempio, possono trasformarsi in krampus, mentre la Regina della Notte può diventare la Mari de Gnot, servita e circondata da Lis aganis, tre dame nella versione originale. Papageno si trasforma invece in Sior Anzoleto Postier, figura caratteristica del monfalconese che ha molto in comune con il personaggio dell’opera originale.



In questo contesto si sviluppa la trama dell’opera mozartiana, considerata il suo ultimo e arcano capolavoro, una sintesi dei modelli e degli archetipi della cultura tedesca capaci di creare nel pubblico a ogni latitudine una sensazione di incanto fiabesco. Non manca, infine, un attento studio dei riferimenti linguistici. Il testo spazia, infatti, dalla lingua originale (il tedesco) all’italiano, al friulano e al bisiacco, grazie alla collaborazione di Diana Mian. A curare gli arrangiamenti e la direzione musicale ci sarà il M° Maurizio Baldin, mentre la regia è affidata a Ferruccio Merisi e Isabella Comand.Informazioni e prevendite in Palazzo Frisacco (0433 41247 / candonifrisacco@gmail.com). Maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it.