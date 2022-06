'Il giallo della Roggia' al Mulino di Godia

Dopo il successo e la suggestione del primo spettacolo ‘La Signora di Rive D’Arcano’, evento di apertura della rassegna Antiche Dimore, il racconto dei luoghi attraverso il teatro prosegue al Mulino di Godia a Udine, mercoledì 29 giugno alle 20.30, da dove prenderà vita la storia misteriosa de ‘Il giallo della Roggia’.

“Epifania 1903: un cadavere viene ritrovato nella roggia di Palma. Un Brigadiere dei Carabinieri indaga. La verità non è così semplice come a prima vista appare”. Una vicenda di cronaca vera realmente accaduta che rivive in uno spettacolo prodotto da Compagnia della Testa e diretto e interpretato da Francesco Cevaro.

Nel tardo pomeriggio, alle 18.30, prima della messa in scena, sarà possibile partecipare alla visita guidata a cura della dottoressa Michela Bonan lungo la roggia di Palma e Parco del Torre. Partenza da San Gottardo, arrivo al mulino di Godia. Consigliata la visita paesaggistica in bicicletta. Prenotazioni chiamando il numero 338-9219493.

La rassegna, nata da un’idea della direttrice artistica, Silvia Lorusso, autrice e regista di alcuni degli spettacoli in programma, si sviluppa attorno al tema dell’acqua ed è realizzata con il sostegno della Regione, di Io sono Friuli Venezia Giulia e il contributo di Fondazione Friuli, con la collaborazione dei Comuni di Rive d’Arcano, Udine, Ragogna, Pordenone, Gorizia e San Pietro al Natisone e la partecipazione di Servi di Scena, Compagnia della Testa, Fierascena, Teatro della Sete.

Programma, info, aggiornamenti e racconto della rassegna sul sito www.lemuseorfane.com e sulla pagina Facebook di Antiche Dimore